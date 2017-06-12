Евгений Малкин: "Питтсбург" не хотел доводить игру до овертайма"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил мнение, что в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) удача была на стороне его команды. По словам форварда, "Пингвинз" не хотели довести игру до овертайма.

- Сегодня игралось тяжело, много эмоций потратили, - сказал Малкин в интервью официальному сайту НХЛ. - Здорово, что забросили в конце. В этом голе не обошлось без удачи. Наверное, она была сегодня на стороне "Питтсбурга".

Ключевой момент случился при игре "5 на 3". "Нэшвилл" не забил, мы выстояли. Хотели забить, чтобы не довести игру до овертайма. Тяжело было играть, в Нэшвилле сумасшедшие фанаты, немного тяжеловатый лед, но хорошо, что все закончилось позитивно.

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.

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