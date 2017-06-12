Евгений Малкин: "Питтсбург" и "Нэшвилл" впятером играли в обороне"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил уверенность в том, что команда одержала заслуженную победу над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. По словам форварда, "Пингвинз" показали отличную игру.

- Мы понимали, что не будет сумасшедшей игры, как это было в пятом матче, - сказал Малкин в интервью официальному сайту НХЛ. - Знали, что разница в счете будет небольшой. Можно сказать, что обе команды впятером играли в обороне, старались, бросались под шайбу, блокировали, вратари играли здорово.

Всегда к седьмой игре счет становится все меньше и меньше. "Питтсбург" заслуженно выиграл. Считаю, что "Нэшвилл" не перебросал нас и не перебегал. Мы сыграли очень здорово.

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин , ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.

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