Евгений Малкин: "Питтсбург" должен забить в игре с "Оттавой" первым"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул, что в предстоящем четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Оттавой" не должен повториться сценарий предыдущей игры. В среду "пингвины" уступили со счетом 1:5. Счет в серии – 2-1 в пользу "Сенаторз".

– Мы играем против отличной команды, – приводит nhl.com/ru слова Малкина. – Они действуют во всех трех зонах. Там есть хорошие нападающие и хорошие защитники.

– Удалось ли "Оттаве" заставить "Пингвинз" сыграть в вязкий хоккей, который выгоден "Сенаторз"?

– Если вы говорите об игре в среду, то да. Нам не удалось показать свой хоккей. Они забросили три шайбы в первые семь минут, владели инициативой, играли в давление. Это не должно повториться в пятницу. Нам надо забить первыми, нагрузить их оборону, играть жестко, умно и контролировать ход матча.