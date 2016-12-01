Евгений Малкин: "Питтсбург до сих пор подхлестывают прошлогодние эмоции"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Айлендерс" (3:5) отметил, что команде не хватило времени в концовке встречи. По словам россиянина, в третьем периоде "пингвины" стали оказывать большее давление на ворота соперника.

- Результат неудовлетворительный, потому что мы проиграли, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Уступая 0:3, нам удалось отыграться, но в концовке немного не хватило времени. Нельзя было пропускать 4-ю шайбу. Здорово, что в третьем периоде не сдались и продолжили играть.

Принципиальное противостояние с "Айлендерс"? Все началось с плей-офф. Арена болела так, что будь здоров! Все принципиальные противостояния начинаются с плей-офф, где игры более жесткие и прямолинейные. Правда, против нас все соперники выходят с принципиальным настроем на победу.

Не сказать, что в третьем периоде мы что-то конкретное сильно поменяли. Стали больше играть на ворота. Повезло, что после первой смены забили быстрый гол. После этой шайбы поняли, что можем отыграться. Это хоккей, здесь отставание можно сократить и при куда более крупном счете.

Всегда приятнее играть, чем тренироваться. Много игр, я наслаждаюсь хоккеем, главное, чтобы не было травм. От чемпионского года у нас остались впечатления на всю жизнь. И прошлогодние эмоции нас также внутренне подхлестывают. Надо наслаждаться игрой и побеждать. Этому способствует усердная работа всего коллектива.