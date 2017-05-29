Евгений Малкин: "Первая игра с "Нэшвиллом" будет определяющей"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" подчеркнул, что большое значение будет играть результат первого матча. Он состоится в ночь на 30 мая по московскому времени и начнется в 3.00.

– Я уже знаю, что первая игра – самая тяжелая, и ее надо обязательно выиграть, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперед. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли – всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: "В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше".