Евгений Малкин: "Переживания? Когда ты на скамейке, то занят рутиной"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Оттавой" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ отметил, что по ходу встречи не испытывает дополнительных переживаний. По словам форварда, приходится заниматься рутинными вещами.

– Там были и нервы, и переживание. Но это со стороны тяжело смотреть, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – А когда ты на скамейке, то занят рутиной. С кем-то разговариваешь, обсуждаешь моменты, отдыхаешь, переводишь дыхание, пьешь воду. Ты весь в игре, и какие-то мысли второстепенны. Хотя когда Фил Кессел выходит один на один и промахивается, тут уже думаешь: "Ну как же так?!".

Напомним, что "Питтсбург" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале "Пингвинз" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.