Евгений Малкин: "Очень рад, что играю с Кросби"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признался, что ему нравится играть в одной команде с Сидни Кросби. 29-летний канадец близок к достижению отметки в 1000 очков за карьеру.

- Это потрясающее достижение, - цитирует пресс-служба НХЛ Малкина. - Сколько матчей он сыграл? 700? Невероятно. Я очень рад, что играю с ним. Я получаю удовольствие от каждой игры с ним. Мне нравится наблюдать за тем, как он действует. Надеюсь, что во вторник он наберет три очка. Он наш капитан. Мы всегда поддержим его и пойдем за ним.