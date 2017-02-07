08:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Очень рад, что играю с Кросби"

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признался, что ему нравится играть в одной команде с Сидни Кросби. 29-летний канадец близок к достижению отметки в 1000 очков за карьеру.

- Это потрясающее достижение, - цитирует пресс-служба НХЛ Малкина. - Сколько матчей он сыграл? 700? Невероятно. Я очень рад, что играю с ним. Я получаю удовольствие от каждой игры с ним. Мне нравится наблюдать за тем, как он действует. Надеюсь, что во вторник он наберет три очка. Он наш капитан. Мы всегда поддержим его и пойдем за ним.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/crosby-hands-out-big-assist/c-286506670

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