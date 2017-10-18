Евгений Малкин - о драке с Шаттенкирком: "Это придает мне энергии"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Рейнджерс" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ признался, что хоккейные драки помогают ему набрать больше энергии. В этой встрече 31-летний россиянин устроил бой с Кевином Шаттенкирком.

– Недоволен ходом игры, мы вели в счете 2:0, а уже через несколько минут проигрывали 2:3, – цитирует официальный сайт "Питтсбурга" Малкина. – Это тяжело. Потом Кесселу ударили по рукам, мне захотелось ответить тем же. Это придает мне дополнительную энергию. Несколько ударов, и я уже могу ехать на следующую смену.

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