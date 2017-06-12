Евгений Малкин: "Незасчитанный гол "Нэшвилла"? Не все так однозначно"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин призвал не переоценивать эпизод с отмененным голом "Нэшвилла" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Во втором периоде рефери Кевин Поллок дал свисток, не увидев, что вратарь "Пингвинз" Мэттью Мюррей не сумел зафиксировать шайбу после броска. Встреча в итоге завершилась победой "Питтсбурга" (2:0, 4-2).
– На самом деле, наш защитник сказал, что услышал свисток, поэтому перестал бороться, – цитирует NHL.com/ru Малкина. – Так что не все так однозначно. Он сказал, что был на шайбе впереди, и если бы не свисток, он бы ее выбросил.
"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //
Фишер: "Уверен, судья сожалеет об отмененном голе "Нэшвилла"
#GottaSeeIt: Sissons scores only to be beat by the whistle#StanleyCup pic.twitter.com/lZTsvugYVp– Sportsnet (@Sportsnet) 12 июня 2017 г.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730
Mr.Trololo
Я смотрел в прямом и не мог понять даже после нескольких просмотров, где там нарушение.
09:47
VVSh71
не, Малёк! гол чистый. ошибка судьи. другое дело вы все равно бы клыки поломали хищникам. Питсбург!!!!!
09:39