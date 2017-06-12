09:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Незасчитанный гол "Нэшвилла"? Не все так однозначно"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин призвал не переоценивать эпизод с отмененным голом "Нэшвилла" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Во втором периоде рефери Кевин Поллок дал свисток, не увидев, что вратарь "Пингвинз" Мэттью Мюррей не сумел зафиксировать шайбу после броска. Встреча в итоге завершилась победой "Питтсбурга" (2:0, 4-2).

– На самом деле, наш защитник сказал, что услышал свисток, поэтому перестал бороться, – цитирует NHL.com/ru Малкина. – Так что не все так однозначно. Он сказал, что был на шайбе впереди, и если бы не свисток, он бы ее выбросил.

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //
Фишер: "Уверен, судья сожалеет об отмененном голе "Нэшвилла" 

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mr.Trololo

Я смотрел в прямом и не мог понять даже после нескольких просмотров, где там нарушение.

09:47

VVSh71

не, Малёк! гол чистый. ошибка судьи. другое дело вы все равно бы клыки поломали хищникам. Питсбург!!!!!

09:39