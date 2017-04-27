Евгений Малкин: "Нервничаю перед серией с "Вашингтоном", Овечкиным и Кузнецовым"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин понимает, что играет важную роль в своей команде. Россиянин пропустил последние 13 матчей регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела, восстановился к первой игре плей-офф и помог своей команде выиграть серию у "Коламбуса", набрав 11 (2+9) очков. Впереди у "Пингвинз" противостояние с "Вашингтоном" в 1/4 финала Кубка Стэнли.

– Понимаю, что, если игра у меня пойдет, я помогу команде победить, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Малкина. – Я играю важную роль в "Питтсбурге". Стараюсь забивать в каждой игре. Иногда это получается, иногда нет. Я готов, чувствую себя хорошо, просто замечательно. У меня нет травм. Я готов играть, но понимаю, что легко не будет.

Серия с "Вашингтоном" – это вызов для меня. Там не только Овечкин, там есть и Кузнецов. Жду серию с нетерпением. Она получится особенной. Матчи против "Вашингтона", Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными. Они хорошие хоккеисты, мы друзья. И все же для меня это вызов. Тут не до веселья. Это плей-офф. Я нервничаю. Думаю, что все нервничают. Играть не просто… Я жду игр, но не думаю, что будет весело. Я нервничаю, но хочу играть. Это ответственный этап для меня и команды.