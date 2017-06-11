Евгений Малкин: "Немного давит то, что никому за последние 20 лет не удавалось взять два Кубка Стэнли подряд"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин перед шестым матчем финала плей-офф НХЛ против "Нэшвилла" (3-2) отметил, что на команду влияет тот факт, что в последнее время ни одной команде не удавалось выиграть Кубок Стэнли дважды подряд. Последней командой был "Детройт" в 1998 году.

— Чем нынешний финал отличается для вас от трех предыдущих с точки зрения психологии?

– Наверное, возможностью выиграть второй кубок подряд. За последние 20 лет никому в НХЛ это не удавалось. Это немного давит, но мы умеем держать себя в руках и сосредоточиваться на поставленной цели, не оглядываясь назад. Каждая игра в финале не похожа на другую, соперник попадается один сильнее другого, поэтому каждый матч – это битва, и каждая победа – это праздник.