Евгений Малкин: "Не думал о своей статистике, но очень приятно попадать в историю"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Торонто" (3:0) отметил, что ему приятно попадать в историю НХЛ. Форвард вошел в топ-100 бомбардиров лиги.

- Если честно, я не думал о своей статистике, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Малкина. - Но очень приятно попадать в историю, бить какие-то рекорды. Я всю жизнь играю в хоккей. Стараюсь победить, набрать очки. Поэтому для меня очень приятны такие достижения. Не будем на этом останавливаться.

Малкин также прокомментировал слова лидера "Торонто" Джона Тавареса, который перед матчем назвал его и Сидни Кросби уникальными хоккеистами и постеснялся сравнить себя с ними.

- Наверное, Таварес немного лукавит, - сказал россиянин. - У "Торонто" тоже есть великолепные хоккеисты. Но приятно, когда твою игру смотрят, ценят, болельщики восхищаются. Коллеги стараются что-то подсмотреть, чему-то научиться. Много талантливых игроков в НХЛ. Но надо держать свой уровень. И огромное спасибо Таваресу. Он тоже прекрасный форвард. Могу о нем сказать только лестные слова. Испытываю к нему большое уважение.

Это для меня счастливая арена. Вы видите, я два гола забил. Причем во втором моменте повезло, я ведь даже не коснулся шайбы, когда ее направили в ворота. Это была словно вторая передача. Но тут надо отметить скорее нашего голкипера Мэтта Мюррея, который вернулся и показал невероятный хоккей, сделав 38 сэйвов. Он вытащил для нас игру. Это лучший матч "Питтсбурга" в этом сезоне. Мы очень хорошо действовали против таких умелых ребят, как Таварес и Остон Мэттьюс.