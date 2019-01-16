Евгений Малкин: "Надеюсь, что такая трагедия, как в Магнитогорске, никогда больше не повторится"

Российский нападающий "Питтсбурга"​ Евгений Малкин и его одноклубники собрали 90 тысяч долларов в фонд помощи пострадавшим в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибло 39 человек.

– Это то малое, чем я могу помочь прямо сейчас, – заявил "Известиям" Евгений Малкин. – Это мой родной город. Я очень люблю его и людей, которые там живут. И хочу хоть как-то помочь тем, кто пострадал из-за этой ужасной трагедии. Знаю, что это немного, но я надеюсь, что это поможет пострадавшим и семьям погибших. Надеюсь, что такая трагедия никогда больше не повторится.