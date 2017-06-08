Евгений Малкин: "На самом деле, устали не только мы"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" подчеркнул, что сопернику также непросто, как и "пингвинам". По словам россиянина, об усталости на этом этапе никто не думает.

– Второй сезон подряд для вас получается очень длинным. Как справляетесь с усталостью?

– На самом деле, устали все, не только мы, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Поверьте, им тоже непросто. Повреждения есть в составе обеих команд. Однако на данном этапе уже никто об усталости не думает. У нас хорошая команда, в которой все четыре звена способны приносить пользу. Осталось провести максимум три встречи, так что усталость отходит на второй план. Приходится задействовать внутренние резервы, играть на эмоциях. Хотя можно сказать, что сейчас ты где-то играешь, как робот, выполняешь свою работу.