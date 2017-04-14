Евгений Малкин: "Мы с Растом и Кесселом еще прибавим"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, выступающий в одном звене с Брайаном Растом и Филом Кесселом, после победы над "Коламбусом" (3:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ подчеркнул, что рано говорить о результативности тройки. Россиянин, отметившийся двумя голевыми передачами, уверен, что они еще прибавят.

- Мы давно выступаем с Растом, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Маокина. - Кессел иногда становился моим партнером, а бывало, что нас меняли. Надеюсь, мы и дальше будем играть вместе. У нас все получается.

Я отлично знаю обоих ребят. Раст - довольно быстрый, и любит, когда ему дают шайбу в средней зоне. Он открывается, убегает от защитников. Кессел немного другой. Он ждет передачу под бросок, его сильные стороны надо тоже использовать. Или найдешь его пасом - он убежит и тоже забьет. По одной встрече тяжело судить. Но надеюсь, наше звено и дальше будет приносить пользу. Мы еще прибавим, чаще станем играть в чужой зоне.