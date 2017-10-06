Евгений Малкин: "Мое имя на Кубке Стэнли? По-моему, была ошибка, но ее обещали исправить"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" подчеркнул, что НХЛ действительно написала его имя с ошибкой на Кубке Стэнли. Однако он добавил, что не обращает внимания на эту ситуацию.

Напомним, после официального представления Кубка Стэнли болельщики на странице "Пингвинз" в Твиттере заметили, что имя Малкина написано с ошибкой – не с буквы "E" (Evgeni), а с буквы "F" (Fvgeni) – вместо Евгений получилось Фвгений. Официальная страница "Питтсбурга" ответила фанатам, что дело в освещении, а имя выгравировано правильно.

– На днях в сети появилась фотография, на которой видно, что ваше имя было неправильно выгравировано на Кубке Стэнли. Это действительно ошибка или причуды освещения?

– По-моему, была ошибка – но сказали, что ее исправят. Я особо не обращаю на эту ситуацию внимания, – сказал Малкин. – Да, слишком короткая черточка, из-за чего буква похожа на "F", а не на "Е". Но пора уже забыть про это – новый сезон наступил.

Полностью интервью Евгения Малкина