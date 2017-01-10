Евгений Малкин: "Матч звезд - лучший момент, чтобы познакомиться с Макдэвидом и Мэттьюсом"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что ему очень нравится выступать в звездном уик-энде НХЛ, а также отметил, что на этом мероприятии хоккеисты могут познакомиться друг с другом. Сегодня НХЛ объявила составы команд на Матч звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января.

– Я наслаждаюсь этими выходными, увижу новые лица – Макдэвида и Мэттьюса, – цитирует сайт НХЛ Малкина. – Это лучший момент, чтобы познакомиться с этими ребятами.

Знаете, играть на Матче звезд не так просто, как кажется. Это жесткая игра, потому что вы выходите на лед против квалифицированных хоккеистов. Да, это очень интересно, но непросто. В прошлом году мы уже играли "3 на 3" и было много шансов забить. Это хорошо для болельщиков, да и мне очень нравится.

Овечкин, Малкин, Бобровский, Тарасенко и Кучеров сыграют в Матче звезд НХЛ