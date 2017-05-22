Евгений Малкин: "Матч с "Оттавой" не был легким, как может показаться"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после пятого матча 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Оттавой" (7:0) подчеркнул, что в этой встрече все звенья были на высоте. При этом он отметил: игра была не такой легкой, как может показаться.

– Сегодня все работало на нас, – приводит официальный сайт "Питтсбурга" слова Малкина. – Все четыре звена играли невероятно. Это очень важно, когда все действуют как единое целое, одна команда. Мы понимали, что соперник любит выжидать и демонстрирует быстрый хоккей. Было важно забить первыми, после пары голов все изменилось. "Оттава" должна была отвечать, а мы ждали. Может показаться, что все было легко, ведь мы забросили семь шайб. Но это не так. Уверен, что в следующем матче они изменят свою игру, и встреча будет совершенно иная.