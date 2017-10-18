Евгений Малкин: "Кучеров не удивил. Уже в прошлом году видели, как он играл"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подвел итоги начала сезона и поделился мнением о более строгих правилах при игре на вбрасывании. Также, по словам россяинина, его не удивляет отличная игра соотечественника форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова.

– Думаю, мы с каждой игрой будем прибавлять, находить свою игру. Пока "качели", ищем свою игру. Меняют звенья, перестановки во время игры, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Думаю, все будет нормально, все придет. Сезон длинный, мы не паникуем.

- Влияют новые правила вбрасывания на вашу статистику?

- Изменения в правилах, как видим, влияет на мою игру на вбрасываниях. Надо больше работать на тренировках, больше смотреть видео. Все в одинаковых условиях. Кто будет хитрее, больше тренировать, тот и будет сильнее. Сначала был расстроен, потом подумал, что ничего серьёзно не изменили. Надо быть выдержаннее и собраннее. Надо выигрывать вбрасывания, приносить пользу команде, потому что выигранные вбрасывания – это владение шайбой.

- Как дается путь к третьему подряд кубку?

Мы начали играть, даже не думаем о третьем кубке. Каждый год по-своему тяжелый, сложный. Конечно, не будет легко, никто об этом не говорит. Тем интереснее игра – хорошая лига, хорошие команды. Для нас каждый вечер интересная игра, серьёзные соперники. В "Чикаго" был холодный душ, сделали выводы. Готовимся к каждому матчу. Ничего нового нет, длинный путь, мы к этому готовы.

- Удивил кто-то на старте сезона? Может быть, Кучеров?

- Кучеров не удивил. Мы уже в прошлом году видели, как он играл, ни для кого не было секретом, что он становится лидером "Тампы". С каждым годом он растет как игрок и как профессионал. В этом году у него ударное начало, главное, чтобы он не останавливался, продолжал так же.