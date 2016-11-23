Евгений Малкин: "Кучеров - лучший россиянин в НХЛ"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил мнение, что форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров на данный момент является лучшим игроком в НХЛ среди соотечественников. По его словам, 23-летний хоккеист - лидер "Лайтнинг", которому уделяется большое внимание.

- Лучший сейчас - Никита Кучеров, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Сейчас, когда выбыл Стэмкос, его ждет еще больше игрового времени. Если он с ним справится, то будет показывать отличную игру. Хотя, в принципе, он ее уже сейчас демонстрирует. Конечно, без Стэмкоса ему станет тяжелее. Но, считаю, все в его руках.

Он проделал очень большую работу в той серии (игр в финале Восточной конференции прошлого сезона. - Прим. "СЭ"). Убежден, что во многом за счет его игры "Тампа" и побеждала. Человек вышел на тот уровень, когда он является лидером команды и ему уделяется большое внимание. Но Никита уже зрелый игрок, который был одним из лучших на Кубке мира. Возраст у него что надо, он недавно подписал новый контракт и может не переживать по этому поводу, а наслаждаться хоккеем и показывать хорошую игру.