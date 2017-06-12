Евгений Малкин: "Кросби взял "Конн Смайт Трофи"? Я не расстроен"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул, что не переживает из-за того, что самым ценным игроком плей-офф был признан его одноклубник Сидни Кросби. Сегодня ночью "Пингвинз" обыграли "Нэшвилл" (2:0, 4-2) и второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли.

– Я не расстроен этим, – цитирует NHL.com/ru Малкина. – Сейчас главное – победа команды. А это потрясающе.

Отметим, что Кросби второй год подряд получает "Конн Смайт Трофи".

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //

Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"