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Евгений Малкин: "Кросби взял "Конн Смайт Трофи"? Я не расстроен"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул, что не переживает из-за того, что самым ценным игроком плей-офф был признан его одноклубник Сидни Кросби. Сегодня ночью "Пингвинз" обыграли "Нэшвилл" (2:0, 4-2) и второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли.

– Я не расстроен этим, – цитирует NHL.com/ru Малкина. – Сейчас главное – победа команды. А это потрясающе.

Отметим, что Кросби второй год подряд получает "Конн Смайт Трофи".

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //
Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

А с чего он должен быть расстроен?!) Кросби объективно был, скажем так, ценнее...)

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