Евгений Малкин: "Кросби - трудоголик, который с утра до вечера думает только о хоккее"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул, что его одноклубник Сидни Кросби является очень талантливым игроком. Ранее форвард "Локомотива" Максим Талбот, выступавший за "Питсбург", заявил в интервью "СЭ", что Малкин более талантлив, чем Кросби.

– Максим Тальбот говорил, что вы талантливее Кросби, но Сид больше работает над собой.

– Я работаю над собой, как считаю нужным, – сказал Малкин. – На самом деле Кросби – один из самых трудолюбивых игроков, которые выполняют огромный объем работы не только на льду, но и на земле. Это трудоголик, который с утра до вечера, мне кажется, думает только о хоккее. Я немножко соглашусь, он другого плана. Не знаю, насколько много он летом тренируется – мы вместе не тренировались. Но то, что он любит хоккей, обожает его, и полностью в него погружен – это без сомнений.

Я считаю, что и таланта у него очень много. Он очень талантливый пацан, который доказывает из года в год. И без таланта он, конечно, не играл бы на таком уровне. Но опять же – тренируется каждый по-разному, каждый по-разному чувствует свое тело. Сезон длинный, нельзя себя загонять, надо как-то и расслабляться. Где-то есть истина в словах Талбота, но где-то он, может, слукавил. (Игорь ЕРОНКО)