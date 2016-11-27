Евгений Малкин: "Кросби проделал отличную работу в матче с "Нью-Джерси"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин высоко оценил игру партнера по команде Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (4:3 Б). В этой встрече капитан "Пингвинз" забросил шайбу, а также реализовал свою попытку в серии послематчевых штрафных бросков.

Российский форвард "пингвинов" поучаствовал в каждом голе своей команды, набрав три очка, и забросил буллит.

- Эти два очка очень важны для "Питтсбурга", особенно на фоне недавних поражений, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Малкина. - Необходимо взять лучшее от этой победы и идти дальше. Нам удалось заблокировать большое количество бросков. Мы стараемся делать это в каждой встрече, но сегодня это стало особенно важным.

Кросби проделал отличную работу, забрал шайбу и забил очень важный гол. Безусловно, мы ждем возвращения Хернквиста и Куница. Они очень важны для "пингвинов". Надеюсь, в следующей игре наши тройки будут выглядеть полноценно.