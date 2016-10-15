09:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Кросби не хватает, но торопиться с возвращением не стоит"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что команде не хватает Сидни Кросби, который восстанавливается после сотрясения мозга. По словам россиянина, торопиться с возвращением не стоит.

– Конечно, это лучший игрок команды – как в большинстве, так и при игре в равных составах. Он выполняет много работы, часто атакует, хорошо играет на вбрасываниях. Потеря такого хоккеиста всегда сказывается. Сид уже тренируется и видно, что ему лучше. Так что ждем. Не стоит форсировать процесс восстановления. У нас хорошая команда, а сезон будет длинным.

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