Евгений Малкин: "Кросби не хватает, но торопиться с возвращением не стоит"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что команде не хватает Сидни Кросби, который восстанавливается после сотрясения мозга. По словам россиянина, торопиться с возвращением не стоит.

– Конечно, это лучший игрок команды – как в большинстве, так и при игре в равных составах. Он выполняет много работы, часто атакует, хорошо играет на вбрасываниях. Потеря такого хоккеиста всегда сказывается. Сид уже тренируется и видно, что ему лучше. Так что ждем. Не стоит форсировать процесс восстановления. У нас хорошая команда, а сезон будет длинным.