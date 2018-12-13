Евгений Малкин: "Ковальчуку нужно немного времени. Пять лет в КХЛ – это довольно много"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с нападающим "Лос-Анджелеса" Ильей Ковальчуком. Игрок "Кингз" потерял место в ведущих звеньях команды, а затем получил травму.

– Следите ли за развитием событий в Лос-Анджелесе, где играет ваш друг Илья Ковальчук?

– За всеми следить стараюсь: и за русскими игроками, и за другими командами. С Ильей переписывались недавно, он очень переживает. Но, зная его характер, думаю, он вернется в строей, и все будет хорошо. Мы с ним тренировались этим летом. Он очень усердно готовился к этому сезону. Просто, наверное, нужно немного времени, чтобы вернуться к форме НХЛ, ведь пять лет в КХЛ – это довольно много. Сейчас у него еще и небольшая травма, но, я думаю, все будет нормально. (Виктория Булахова)

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