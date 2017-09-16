Евгений Малкин: "Конечно, хотелось бы видеть Зарипова в раздевалке "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что был бы рад переходу нападющего Даниса Зарипова в состав "Пингвинов".

– Если тренер поговорит со мной немного о Зарипове, я скажу ему куда больше, – цитирут NBC Малкина. – Мне нравится Зарипов. Конечно, хотелось бы видеть его в раздевалке "Питтсбурга". У клуба еще есть время подумать. Сейчас трудно говорить.

Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.