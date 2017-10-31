Евгений Малкин: "Когда 1:5, то просто бросаешь играть"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что на команде сказываются два долгих чемпионских сезона. В этом сезоне "Пингвинз" потерпели три крупных поражения в матчах с "Чикаго" (1:10), "Тампа-Бэй" (1:7) и "Виннипегом" (1:7).

– Когда мы видим счета 1:0 и 1:7, тяжело выделить одну причину. Может, у нас была усталость и несобранность во вторых матчах подряд, – цитирует малкина официальный сайт НХЛ. – Но я согласен с тем, что в последние два года мы слишком много играли в хоккей. Где-то нужно действовать грамотнее, экономить силы, попроще выступать в своей и чужой зонах. Мы понимаем, что в разгромных матчах ничего такого нет. Сезон длинный, нужно забывать эти неудачи, выходить на следующие игры со свежей головой. Ничего страшного. А когда 1:5, то просто бросаешь играть. Ничего уже не хочется и без разницы, какой счет.

Короткое лето… Я об этом не думаю. Когда ты побеждаешь, то получаешь совершенно другие эмоции. Пусть лучше наше лето будет коротким, зато победным. И это очень приятно, когда ты участвуешь в чемпионском параде в Питтсбурге, привозишь кубок Стэнли в Москву, получаешь много поздравлений. Этот позитив заряжает тебя на новый сезон, поднимает настроение. Пусть лето будет коротким всегда.