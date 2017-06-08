Евгений Малкин: "Кессел забьет "Нэшвиллу" – пришло время это сделать"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла" выразил уверенность в том, что его партнер по команде Фил Кессел забросит шайбу. Кессел в четырех встречах против "Предаторз" имеет в активе только одно очко за передачу, его безголевая серия достигла шести игр, а две гостевые игры в Нэшвилле он закончил с общей полезностью минус 4.

После четырех матчей счет равный, 2-2.

– Он забьет, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Пришло время это сделать. Мы знаем, что он является отличным хоккеистом, который любит играть в непростых ситуациях. Я в него верю.