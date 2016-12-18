Евгений Малкин: "Кессел тонко понимает игру"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин доволен игрой в одном звене с Филом Кесселом. По мнению россиянина, 29-летний американец является очень умным хоккеистом.

- Кессел пришел в команду, его попробовали сперва с Кросби, затем со мной, - цитирует пресс-служба лиги Малкина. - У него хорошо пошло в связке с Ником Бонино, поэтому тренер решил оставить это сочетание. В этом году случилась обратная ситуация. Мы с Кесселом стали больше понимать друг друга, больше разговаривать. Чем больше времени проводите вместе на льду, тем больше шансов в конечном счете найти эту химию. Тем более, что Фил является очень умным хоккеистом, который тонко понимает игру. В прошлом году звено Бонино - Хагелин - Кессел выглядело великолепно. Можно сказать, что благодаря этой тройке мы выиграли Кубок Стэнли. Но теперь у нас пошло как по маслу. Надеюсь, дальше будет не хуже.