20:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Кататься вместе со всеми на тренировке - большой шаг вперед"

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что чувствует себя хорошо после восстановления от травмы нижней части тела. Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в "бесконтактном" свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

– Я чувствую себя лучше, – цитирует твиттер "Питтсбурга" Малкина. – Кататься на коньках вместе с командой – большой шаг вперед. Я просто делаю свою работу изо дня в день, но чувствую себя действительно хорошо.

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Материалы REN-TV

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