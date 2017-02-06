Евгений Малкин: "Кататься вместе со всеми на тренировке - большой шаг вперед"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что чувствует себя хорошо после восстановления от травмы нижней части тела. Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в "бесконтактном" свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

– Я чувствую себя лучше, – цитирует твиттер "Питтсбурга" Малкина. – Кататься на коньках вместе с командой – большой шаг вперед. Я просто делаю свою работу изо дня в день, но чувствую себя действительно хорошо.