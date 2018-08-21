Евгений Малкин: "Капризов готов для НХЛ. Желаю ему стать одним из лучших хоккеистов мира"

Нападающий "Питтсбурга " Евгений Малкин поделился мнением о форварде ЦСКА Кирилле Капризове. Напомним, что 21-летний хоккеист задрафтован в НХЛ "Миннесотой", клуб выбрал его в 2015-м году под общим 135 номером.

– Мы знакомы с Кириллом Капризовым. Это талантливый игрок, которому можно пожелать стабильности и удачи, чтобы он не останавливался на достигнутом. После звания олимпийского чемпиона у него еще многое впереди. Желаю ему заиграть в НХЛ и стать одним из лучших хоккеистов мира.

– Готов для "Миннесоты"?

– Думаю, да. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в Америке, не дрогнет ли и как справится с давлением. Это не так легко. Если говорить о его хоккейных качествах, он один из лучших игроков в КХЛ, за океаном он явно не затеряется. (Евгений БЕЛОУСОВ)