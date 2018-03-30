Евгений Малкин: "Как бороться против Овечкина за "Морис Ришар"?

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нью-Джерси" (4:3 ОТ) подчеркнул, что тяжело бороться с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным в гонке снайперов. Он также добавил, что капитану "Кэпиталз" нужно притормозить, чтобы у него были шансы.

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– (перебивает) Вы скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда, может, будет такой приз. Как против него бороться? У него бросок классный, он с любой позиции бросает, забивает, – отметил Малкин. – Я стараюсь, но у меня не так много сезонов, когда было больше 40 голов. Забрасывал 50 шайб – не выигрывал "Морис Ришар", забивал 47 – не выигрывал, сейчас пока 42, но мало шансов на победу. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, идущий вторым Патрик Лайне из "Виннипега" – 43, а Малкин – 42.