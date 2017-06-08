Евгений Малкин: "Именно в пятом матче "Питтсбург" должен показать свой лучший хоккей"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" подчеркнул, что эта игра будет решающей. Команда намерена показать свой лучший хоккей.

– Какой настрой в команде накануне пятого матча?

– Все понимают, что пятый матч – решающий, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Его просто нельзя проигрывать. Тут нельзя ошибаться и думать, что у нас еще будет шанс выиграть в шестом матче. Именно завтра мы должны показать свой лучший хоккей в этой серии.

– Поддержка болельщиков в Нэшвилле вас не ошеломила?

– Немного ошеломила, да. Там, наверное, лучшая поддержка в лиге. Но у нас болельщики тоже отличные. Уверен, завтра они достойно пошумят. Хотя атмосфера в Нэшвилле, наверное, самая восхитительная, которую я когда-либо видел.