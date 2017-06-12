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Евгений Малкин: "Хотим еще больше Кубков Стэнли"


 
Нападающие "Питтсбурга" Евгений МАЛКИН и Сидни КРОСБИ с Кубком Стэнли."Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби

 

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нэшвиллом" (2:0) и завоевания Кубка Стэнли отметил, что команда хочет и дальше выигрывать трофеи.

Для "Пингвинз" это пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. После вручения награды на лед поздравить Малкина вышла его жена Анна Кастерова.

- Игроки "Питтсбурга" еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли, - отметил Малкин.

 


 

 

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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