Евгений Малкин: "Хотим еще больше Кубков Стэнли"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нэшвиллом" (2:0) и завоевания Кубка Стэнли отметил, что команда хочет и дальше выигрывать трофеи.

Для "Пингвинз" это пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. После вручения награды на лед поздравить Малкина вышла его жена Анна Кастерова.

- Игроки "Питтсбурга" еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли, - отметил Малкин.



