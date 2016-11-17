09:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Хотел защитить нашего вратаря, а не ударить его клюшкой по лицу"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Дмитрий ОРЛОВ забивает свой первый гол.Наши в Америке: первый гол Орлова

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не понимает причин поражения от "Вашингтона" (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам форварда, в этой встрече он допустил несколько серьезных ошибок.

- У "Питтсбурга" есть три дня, чтобы отойти от этого матча, - приводит  Monumental Network слова Малкина. - Не знаю в чем причина поражения. Я допустил несколько серьезных ошибок, команда тоже ошибалась. Мы были не готовы. "Вашингтон" провел последние матчи не самым удачным образом, поэтому имел большую мотивацию и одержал победу, забив много голов. Наши старания практически ни к чему не привели.

Удар клюшкой в лицо Мюррею? Он получился достаточно сильным. Не понимаю, как это произошло. В этом эпизоде я хотел защитить нашего вратаря. Мне очень жаль, что это случилось.

Напомним, в конце первого периода Малкин во время столкновения с защитником "Кэпиталз" Карлом Алзнером попал голкиперу клюшкой по лицу, который был без маски. Страж ворот "пингвинов" был вынужден досрочно завершить встречу, покинув лед. Его место занял Марк-Андре Флери.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

ахахахахаха мощно ему прилетело, прям в нокаут отправил и еще потом упали на него же, цирк!)))

11:04

Леший_

Да вроде ничего страшного. Здоровья Мэтту!

10:33

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