Евгений Малкин: "Хотел бросить все и вернуться домой"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал, что его адаптация в Америке проходила очень сложно. В определенный момент он был готов опустить руки и вернуться играть на родину.

– Все было для меня в новинку. И все было сложно! Я не знал языка, был вдали от своих друзей и знакомых… Я много думал об этом. Возможно, время для этого прошло. Возможно, когда пять лет назад у меня заканчивался контракт, если бы поменял команду и был там суперзвездой, первым… Это тяжелый выбор, но думаю, для меня лучше было остаться и играть с Сидом. Полагаю, я оказался прав, мы выиграли три Кубка Стэнли, и это еще не конец.

Малкин является обладателем кубка Стэнли и двукратным чемпионом мира.