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17:56 | Хоккей — НХЛ

Евгений Малкин: "Еще не начал готовиться к сезону по чемпионскому графику"


Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что в преддверии нового сезона НХЛ занимается с тренером на льду и земле в Москве. Он также добавил, что приедет в клуб за неделю до старта тренировочного лагеря.

Вчера нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов приступили к тренировкам за 13 дней до официального открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ.

Многие энхаэловцы, например, Кузнецов с Овечкиным, уже приступили к тренировкам в Северной Америке. Вы готовитесь по чемпионскому графику в Москве?

– Нет (улыбается). Я на протяжении последних пяти лет возвращаюсь в клуб за неделю до тренировочного лагеря, – сказал Малкин. – Сейчас я занимаюсь с тренером на льду и земле. Чувствую себя комфортно, ровно готовлюсь. Стараюсь проводить больше времени с семьей. 5-6 сентября я вылечу в Питтсбург и покатаюсь с ребятами перед стартом тренировочного лагеря, который начнется 14 сентября. Впереди длинный тяжелый сезон. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Евгения Малкина

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Материалы других СМИ
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