Евгений Малкин: "Думаю, Флери начнет второй раунд плей-офф"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что ему нравится игра голкипера команды Марка-Андре Флери. По его словам, вратрь начнет второй раунд плей-офф, в котором "Пингвинз" встретится с победителем пары "Вашингтон" - "Торонто" (3-2).

- Мне нравится Флери. Я играю с ним уже лет десять, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Он очень хороший вратарь. Год получился напряженным, а он улыбается. Он потрясающий человек. Мюррей тоже хороший парень и отличный голкипер. В этом году у него много травм. Я надеюсь, что он вернется. У нас два основных вратаря в команде. Флери играет очень хорошо. Думаю, что он начнет второй раунд.