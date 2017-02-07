08:02 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Доволен тем, как идет восстановление"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признался, что все его мысли сейчас направлены на восстановление после травмы. Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой.

- Я делаю все ради того, чтобы вернуться на лед, - цитирует пресс-служба лиги Малкина. - Я катаюсь, работаю дополнительно после тренировок. Здесь не все так просто. В игре все иначе. Можно тренироваться сколько угодно, но в игре все по-другому. Пока все идет хорошо. Я доволен.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/evgeni-malkin-returns-to-practice-with-penguins/c-286504746

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