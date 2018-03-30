Евгений Малкин: "Достать Макдэвида в гонке бомбардиров нереально. Это сумасшедший игрок"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нью-Джерси" (4:3 ОТ) отметил, что достать нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров уже нереально. Он также назвал 21-летнего хоккеиста сумасшедшим игроком.

– Следите ли за гонкой бомбардиров? Насколько реально достать Коннора Макдэвида?

– Конечно, слежу, я в ней участвовал какое-то время, пару игр может, – сказал Малкин. – Достать Макдэвида уже нереально, он на десять очков оторвался. Не так много игр осталось, он здорово в конце прибавил, в каждой игре по три-четыре очка набирает. Это сумасшедший игрок. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

На счету Макдэвида 103 (41+62) очка, у идущего вторым Никиты Кучерова – 97 (38+59). У Малкина, расположившегося на третьем месте, 93 (42+51) балла.

Ему всего 21, но он уже в ряду с легендами. Как Макдэвиду не стать канадским Овечкиным?

Полное интервью Малкина – в ближайшее время на сайте "СЭ"