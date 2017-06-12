Евгений Малкин: "Династия? Хотелось бы так думать"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что не видит причин, которые бы помешали команде и в следующем году завоевать Кубок Стэнли. По словам форварда, "Пингвинз" не собираются останавливаться на достигнутом.

- Династия? Хотелось бы так думать. Посмотрим, что будет в следующем году, - сказал Малкин в интервью официальному сайту НХЛ. - Мы не хотим останавливаться на достигнутом. У нас снова будет короткое лето, нужно отдохнуть, подготовиться. У "Питтсбурга" хорошая команда, хороший тренер. Почему нет? Нужно выходить и доказывать. В лиге много молодых игроков и команд, которые готовы рвать, поэтому нужно становиться еще сильнее и лучше.

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин , ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.

Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"