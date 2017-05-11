Евгений Малкин: "Действовали четко по системе и заслуженно выиграли"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) отметил, что "Пингвинз" провели одну из лучших игр. По словам россиянина, все четко придерживались системы и отлично сыграл вратарь.

– Вся команда сыграла здорово. Считаю, что это была наша лучшая игра в этой серии, – приводит слова Малкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Бросали много, шли на ворота, уверенно контролировали шайбу в большинстве. В конце не дали сопернику создать опасных моментов, когда повели со счетом 2:0. Опять же - играли строго в свой хоккей.

– Что получилось сегодня, чего не получалось в предыдущие две игры?

– Чуть-чуть поменяли систему в нейтральной зоне. Понимали, что последняя игра и отступать уже некуда. Мы проиграли последние две встречи. Посмотрели видео, сделали выводы. Сегодня выложились на все сто процентов. Думаю, что "Вашингтон" тоже подустал. Команда последние два года доходит до второго раунда. Там есть возрастные игроки, которые тоже устают. Сегодня мы играли в быстрый хоккей. Наши молодое игроки, да и все остальные, активно прессинговали соперника. У нас получилась сегодня одна из лучших игр за последнее время. Действовали четко по системе и заслуженно выиграли.

– В чем секрет успеха "Питтсбурга", несмотря на постоянные травмы?

– Опять же - это наша система. Мы играем правильно и придерживаемся ее. Быстрый хоккей. Стараемся быстрей из своей зоны выходить в атаку, быстро проходить нейтральную зону и как можно больше времени проводить в атаке. Если получаем большинство, то изо всех сил стараемся забить, ведь это наша сильная сторона.

Вратарь сегодня сыграл замечательно. Все игры он провел на высочайшем уровне. Если бы не он, нам бы было намного тяжелее. Сегодня он нам принес победу, можно сказать. В первом периоде "Вашингтон" играл лучше, но он отразил все броски. Овечкин в одном из моментов бросал с ходу, но Флери блином выручил. Вратарь - это полкоманды в хоккее.