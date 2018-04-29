Евгений Малкин: "Чувствую себя намного лучше. Готов выйти на лед"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что восстановился после повреждения и готов выйти на лед в следующем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона". Напомним, что из-за повреждения он пропустил и шестой матч против "Филадельфии". В плей-офф россиянин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

– Чувствую себя намного лучше, – цитирует сайт "Питтсбурга" Малкина. – Посмотрим, получится ли у меня сыграть в следующем матче. Я готов выйти на лед. Мне нужно будет выкладываться на 100 процентов. Команда выиграла две встречи без меня. Но играть им было непросто. Я буду делать все возможное, чтобы сделать "Питтсбург" сильнее.