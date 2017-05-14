Евгений Малкин: "Чтобы победить "Оттаву", нужно играть так же, как в седьмой игре с "Вашингтоном"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после первого матча 1/2 финала плей-офф НХЛ против "Оттавы" (1:2 ОТ) отметил, что команда стала лучше играть в третьем периоде после того, как хоккеисты поговорили в перерыве. По его словам, с "Сенаторз" нужно играть так же, как с "Вашингтоном" в последнем матче серии.

- В третьем периоде мы играли намного лучше, - приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина. - В перерыве мы обсудили игру соперника и стали показывать то, на что способны. В овертайме они забили крутой гол. Понимали, что им нужен был всего один шанс. У них хорошие хоккеисты, и нам нужно играть так, как мы это делали против "Вашингтона" в седьмой игре.