Евгений Малкин: "Чему научил Кросби? Разве только чуть-чуть английскому"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил капитана команды Сидни Кросби с достижением отметки в 1000 очков в НХЛ. Результат покорился форварду в поединке с "Виннипегом" (4:3 ОТ), ставшим для него 757-м в лиге.

- Это немаленькая цифра - 1000 очков, - сказал Малкин в интервью пресс-службе НХЛ. - Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Конечно, он достоин этих очков. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Тысяча очков - не последние. Все знали, что он наберет 1000, он наберет 1100 и дальше.

- Чем Кросби отличается от других?

- В первую очередь, работоспособностью. Конечно, это НХЛ. Здесь многие ребята талантливые и показывают хорошую игру. Но то, что делает Сид... Он приходит и каждый день тренирует бросок, вбрасывание... С помощью работоспособности и таланта он достигает этих результатов.

- Чему научил вас Кросби?

- Если только чуть-чуть английскому (улыбается). Смотрю, как человек тренируется. Стараюсь где-то повторять. Стараемся общаться, помогать друг другу. Конечно, это профессионал с большой буквы. Несмотря на все свои достижения, видно, что человек стремится к большему. Раньше всех приходит, позже всех уходит.