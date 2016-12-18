Евгений Малкин: "Цель у "Питтсбурга" одна - защитить Кубок Стэнли"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин назвал целью своей команды победу в Кубке Стэнли. Также он отметил, что будет стараться в свои 30 лет демонстрировать тот же хоккей, что и раньше.

- Цель на ближайшее время у нас одна - защитить Кубок Стэнли, - цитирует пресс-служба лиги Малкина. - Нельзя опускать планку, нужно поддерживать высокий уровень игры, при этом делать это не для кого-то, а для себя. С тех пор как я начал играть в НХЛ, это было моей основной задачей. Вы же видите, сколько молодых талантов в "Эдмонтоне", в "Торонто". Я уже не молодой, так что буду стараться держаться такого же уровня (смеется). А сначала надо еще выйти в плей-офф.