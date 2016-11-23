Евгений Малкин: "Было легкое похмелье после завоевания Кубка Стэнли"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не исключил, что победа в Кубке Стэнли отразилась на игре команды. По его словам, команда начала новый сезон не очень уверенно. На данный момент "Пингвинз" занимают третье место в Восточной конференции, имея в своем активе 25 очков после 19 проведенных матчей.

- Я думаю, что легкое похмелье, конечно, было (улыбается). В начале сезона мы играли довольно неровно и неуверенно, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Все игры были в одну шайбу, много травм, потом еще выпал (из-за сотрясения мозга. - Прим. "СЭ") Сид. Сейчас все возвращаются в строй, набирают ход, и мы будем прибавлять.

Про наслаждение говорить все-таки тяжело. Не тот вид спорта. Каждая игра ответственная, в каждой хочется набрать очки и принести команде пользу. Если выйдешь на лед получать удовольстиве, можно и травму быстро получить. Но вы правильно заметили: после чемпионского сезона уверенность совсем другая. Два Кубка Стэнли за плечами уже неплохо. Конечно, хочется снова быть в лидерах. Ощущения внутри приятные, но надо опять быть готовым. Каждый день.