Евгений Малкин: "Бобровский здорово играет в "Коламбусе"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил сомнение в том, что в этом сезоне можно ожидать спада в игре "Пингвинов". По его словам, Майк Салливан, заменивший на посту главного тренера Майка Джонстона, наладил взаимодействие в команде.

- Прошлый сезон вы начали плохо, "Питтсбург" был в кризисе до декабря. За счет чего вы первую половину чемпионата провели очень хорошо? – вопрос Малкину.

- Намекаете на то, что у нас теперь должен случиться спад? Это все-таки от тренера зависело. Вы сами знаете, что с прошлым наставником Майком Джонстоном у нас не все сложилось. Можно сказать, что практически вся команда не играла. Никакие звенья не работали, большинство не шло.

Но потом пришел Майк Салливан, поставил систему, наладил связки. Конечно, у нас и теперь бывают проигранные, неудачные матчи. Но мы стараемся вырывать победы. А если даже случаются поражения, то делаем все, чтобы они не получились безвольными. Надо бороться до самого конца. Теперь контракт с Салливаном продлили еще на три сезона. Видно, что тренер переживает за результат, перетасовывает звенья, делает все для победы. Думаю, ребята видят и ценят это старание. У нас собралась хорошая команда. Есть уверенность после прошлого сезона, когда был взят Кубок Стэнли. Мы чувствуем, что можем обыграть кого угодно.

- Как же сильный "Питтсбург" умудрился проиграть "Коламбусу" со счетом 1:7?

- Это был вообще не наш день! Мы начали хорошо, забили первыми. Но потом упустили инициативу. В принципе играли неплохо в первые 30 минут. А затем… То ли начали ошибаться, то ли еще что. Но "Коламбус" - это хорошая команда, выступала у себя дома, сильно настроилась против нас. Что ж, бывают и такие матчи. Нужно о них поскорее забывать. "Коламбус" сейчас на подъеме. Видно, что игроки хорошо бегут. У них уже 15 побед подряд. Вратарь Сергей Бобровский, конечно, играет здорово.