Евгений Малкин: "Бобровский ловил все шайбы"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса", несмотря на поражение (1:2 ОТ). Форвард похвалил голкипера соперников Сергея Бобровского, отразившего 38 бросков из 39.

- Мы играли против сильной команды, - сказал Малкин клубной пресс-службе. - Здесь всегда сложно играть, здесь сильная поддержка болельщиков. Мы проиграли, но в целом действовали неплохо, особенно в первом и третьем периоде. У них были моменты, но они были и у нас.

Я не играл две недели и рад вернуться на лед. Мне просто нравится играть, и я стараюсь помочь своей команде.

Мы знали, что соперник играет жестко. Порой такие игры бывают, мы готовы к такому. "Коламбус" просто играл лучше, Бобровский ловил все шайбы.