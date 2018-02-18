Евгений Малкин: "900 очков – это хорошее число, "Питтсбург" – отличная команда"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который набрал 900 очков в НХЛ, отметил, что играет в отличной команде. Он также добавил, что наслаждается каждым днем в составе "Пингвинз".

– Это значит, что я играю в отличной команде. Я здесь уже давно и всегда играю с прекрасными партнерами, – приводит Nhl.com/Ru слова Малкина. – Тренер дает мне много игрового времени, в том числе в первом большинстве. Играть здесь удивительно. Я наслаждаюсь каждым днем. Это хорошее число.

Отметим, теперь на счету 31-летнего россиянина 901 очко в карьере – 361 шайба и 540 голевых передач. Он стал шестым российским игроком, который достигал такой отметки.

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